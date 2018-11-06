Генпрокурор Украины заявил, что подает в отставку

КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке.

Свое решение он связал с обвинениями в недобросовестном расследовании дела о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе", — заявил генпрокурор, выступая в парламенте. Его выступление транслировали украинские телеканалы.

Эмоциональная реакция

Генпрокурор эмоционально отреагировал на критику со стороны украинских политиков.

© РИА Новости / Михаил Палинчак Перейти в фотобанк Порошенко призвал не пиариться на гибели советницы мэра Херсона

Он добавил, что подает заявление об отставке, а депутаты пусть решают, "или Мустафа Наем (депутат — ред.) будет устанавливать виновных, или правоохранительные органы".

Нападение на Гандзюк

В последний день июля полиция сообщила, что в Херсоне неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшую госпитализировали, все это время она находилась в тяжелом состоянии в больнице.

В минувшее воскресенье женщина умерла.

Первоначально полиция завела дело о покушении на убийство, но после смерти пострадавшей его переквалифицировали на заказное умышленное убийство.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.

Расследовать нападение на Гандзюк в кратчайшие сроки призвали в Еврокомиссии, ОБСЕ и в официальных ведомствах ряда европейских стран.