Санкции США против Ирана нарушают баланс в мире, заявил Эрдоган

АНКАРА, 6 ноя — РИА Новости. Анкара не считает санкции США против Ирана правильным шагом, они нарушают баланс в мире, заявил во вторник президент Турции Тайип Эрдоган.

"Мы не находим санкции правильными. Это шаг, направленный на нарушение мирового баланса. Он противоречит международному праву. Мы не хотим жить в империалистическом мире", — сказал Эрдоган журналистам после выступления перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Он добавил, что Турция закупает у Ирана 10 миллиардов кубометров газа.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций Вашингтон ввел 7 августа, а 5 ноября Минфин США внес в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана, в том числе 14 крупнейших банков. Одной из причин введения санкций США назвали поддержку Ираном терроризма.