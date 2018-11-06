Рада потребовала отчета о расследовании нападений на общественников

КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Парламент Украины на заседании во вторник намерен заслушать доклад руководства правоохранительных органов о ходе расследования обстоятельств нападения на общественных активистов, в том числе об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Такое решение поддержали 222 парламентария при необходимом минимуме в 150 голосов.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

"В связи с трагической смертью Екатерины Гандзюк и необходимостью тщательного расследования этого преступления, есть предложение пригласить на пленарное заседание Верховной рады сегодня (во вторник) руководителей правоохранительных органов и заслушать их информацию о состоянии расследований нападений на общественных активистов", — заявил спикер Рады Андрей Парубий. По его словам, руководство Нацполиции, Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины решено пригласить в парламент к 12.30 (13.30 мск).

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована, все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.