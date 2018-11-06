КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Директор общественной организации "Институт правовой политики и социальной защиты", правозащитница Елена Бережная заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) "выламывают" двери ее квартиры и проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке митинга возле памятника генералу Ватутину.

Генерал Николай Ватутин в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева.

"Для нашей власти 75-летие освобождение города-Героя Киева от немецко- фашистских захватчиков — день скорби, что Украина не осталась под нацисткой оккупацией! Сейчас двери моей квартиры выламывают работники СБУ, они также проводят обыски у всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего митинга возле памятника легендарного полководца-генерала Николая Ватутина", — написала Бережная на своей странице в Facebook.