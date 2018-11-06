Facebook и Instagram расследуют вмешательство в американские выборы

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Более 100 страниц и аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram были удалены в рамках борьбы с вмешательством в промежуточные выборы США, говорится в заявлении Facebook.

"Наше расследование, которое находится на ранних стадиях, обнаружило 30 аккаунтов в Facebook и 85 аккаунтов в Instagram, которые могут быть вовлечены в согласованную недостоверную деятельность. Мы немедленно заблокировали их и сейчас ведем тщательное расследование", — говорится в заявлении.

Сообщается, что практически все страницы на Facebook были на русском и французском языках, при этом аккаунты в Instagram были, в основном, на английском.

По информации в заявлении, компания Facebook обычно проводит более подробный анализ данных перед тем, как опубликовать свое заявление. Однако, учитывая, что до выборов остался один день, компания решила рассказать людям о предпринимаемых действиях и известных на данный момент фактах. Отмечается, что дальнейшая информация, в том числе о возможной связи данных аккаунтов с "Агентством по изучению интернета", будет опубликована позднее.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.

Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией". Наличие такого "сговора" опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

В апреле основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о блокировании более 270 страниц и аккаунтов, которые находились под управлением Агентства по изучению интернета (Internet Research Agency, IRA). Цукерберг добавил, что некоторые заблокированные страницы принадлежали "российским новостным организациям", которые, по мнению Facebook, контролировались IRA.

По данным спецпрокурора США Роберта Мюллера, через эти сети связанные с российскими властями лица и компании пытались повлиять на выборы в 2016 году, но повлиять на результаты голосования не смогли.

Глава нацразведки США Дэн Коутс в свою очередь заявлял, что Россия пытается повлиять и на предстоящие в ноябре 2018 года выборы в конгресс. Вскоре после этого Facebook сообщила о зафиксированных попытках оказания политического влияния в преддверии выборов. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными, и предлагает США сотрудничество в сфере кибербезопасности, от которого в Вашингтоне отказываются.