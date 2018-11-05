СБУ заявила о блокировке деятельности "пророссийских" интернет-агитаторов

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что блокировала деятельность девяти человек, которые вели пропаганду в интернете с целью повлиять на ход выборов-2019 на Украине, действуя, как утверждается, в интересах России.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в течение сентября-октября блокировали деятельность межрегиональной сети антиукраинских интернет-агитаторов, которые действовали в интересах страны-агрессора", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ведомства, сотрудники СБУ разоблачили в Одессе, Киеве и Северодонецке "девять пророссийских пропагандистов", которых якобы финансировали спецслужбы РФ и которые "публиковали присланные из России политические новости и призывали к проведению акций неповиновений и массовых беспорядков".

"Через манипулирование общественным мнением интернет-пользователей пропагандисты должны были повлиять на ход будущих выборов президента Украины", — говорится в сообщении.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. В Киеве уже заявляли, что Россия якобы вмешивается в них через социальные сети. Москва не раз отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы, подчеркивал, что подтверждающих это фактов не представлено.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе.