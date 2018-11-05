Призывная кампания в Киеве находится на грани срыва

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Призывная кампания на службу в армии находится на грани срыва в Киеве, заявил в понедельник военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявлин.

Ранее военный комиссар заявил, что более половины призывников в Киеве уклоняются от службы.

"По состоянию на 5 ноября, в соответствии с планом призыва мы призвали в ряды вооруженных сил Украины 39,5% призывников. Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки, крайне низкая. Весной у нас практически не было срывов, а сейчас мы на грани срыва", — приводит слова Клявлина интернет-издание "Украинские новости".

По словам военного комиссара, сейчас явка призывников на участки составляет только 8%. Он считает, что столь низкий показатель явки связан с негативным отношением к службе в вооруженных силах и снижением волны патриотических настроений.

Ранее президент Украины Петр Порошенко своим указом увеличил сроки осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году с октября по декабрь, хотя изначально планировалось завершить его в ноябре.

Практика призыва на службу срочников была отменена на Украине в 2013 году, когда Киев объявил курс на создание профессиональной контрактной армии. Однако сразу после начала в апреле 2014 года военной операции против недовольных госпереворотом жителей Донбасса исполняющий тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов подписал указ о возобновлении призыва. В 2014 году призыв срочников так и не был проведен, но прошли три волны мобилизации, еще столько же — в 2015 году.