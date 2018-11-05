Киев не имеет ресурса для разрешения конфликта в Донбассе, заявил Медведчук

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук считает, украинская власть не имеет политического ресурса и воли для принятия решений по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее покинувший с ноября пост первого замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг в интервью украинскому телеканалу "1+1" заявил, что ситуацию в Донбассе можно будет урегулировать "только тогда, когда кто-то будет стремиться найти решение, а не будет пытаться обвинить других".

"Слова Александра Хуга, которыми он завершает свое пребывание на должности первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, — повод серьезно задуматься для обеих сторон противостояния… К сожалению, у украинской власти, в которой сегодня, накануне выборов, превалирует идеология "партии войны", нет ни политического ресурса, ни (в отличие от прошлых лет) политической воли для принятия важных решений" — цитирует Медведчука его пресс-служба на странице в Facebook.

По его словам, Киев не готов сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, а стороны конфликта не готовы выполнять минские соглашения. "Такая позиция опасна тем, что ведет к усилению эскалации противостояния на Донбассе и ставит крест на реинтеграции Донбасса", — добавил Медведчук.