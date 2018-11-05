ВСУ пытаются спровоцировать Народную милицию на обстрелы, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (42)

ЛУГАНСК, 5 ноя — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко обвинил украинских силовиков в попытках спровоцировать ополченцев на обстрелы позиций ВС Украины.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о шести обстрелах за сутки со стороны ВС Украины.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной, но контролируемой. ВС Украины продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов нашей республики и провоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня", — заявил Марочко.

Он уточнил, что Народная милиция ЛНР, несмотря на провокации со стороны украинских силовиков, соблюдает взятые на себя "обязательства по возвращению мира на Донбасс".

"Наши подразделения непрерывно несут боевое дежурство, проводят занятия по боевой подготовке с целью поддержания высокой боеготовности для противостояния любой агрессии", — добавил Марочко.

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