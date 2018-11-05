Полиция передала СБУ материалы дела об убийстве советницы мэра Херсона

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Полиция выполнила все необходимые следственные действия по делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и передала материалы в Службу безопасности Украины, сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Гандзюк, которую 31 июля в Херсоне облили концентрированной серной кислотой, в воскресенье скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве. Дело о нападении на Гандзюк параллельно расследовала Нацполиция Украины и Служба безопасности, последняя занимала поиском заказчиков преступления.

"Полиция выполнила все необходимые следственные действия в рамках своих полномочий и по решению Генеральной прокуратуры Украины, которое было принято сегодня, 5 октября, передала дело в главное следственное управление Службы безопасности Украины… Это позволит следователям СБУ объединить производства и вести досудебное расследование с момента планирования до фактического окончания", — говорится в сообщении.

По данным МВД, полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 экспертизу, провела 9 обысков, четыре следственных эксперимента, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человек.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.