Полиция передала СБУ материалы дела об убийстве советницы мэра Херсона

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Полиция выполнила все необходимые следственные действия по делу об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк и передала материалы в Службу безопасности Украины, сообщила в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
"Полиция выполнила все необходимые следственные действия в рамках своих полномочий и по решению Генеральной прокуратуры Украины, которое было принято сегодня, 5 октября, передала дело в главное следственное управление Службы безопасности Украины… Это позволит следователям СБУ объединить производства и вести досудебное расследование с момента планирования до фактического окончания", — говорится в сообщении.
По данным МВД, полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 экспертизу, провела 9 обысков, четыре следственных эксперимента, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человек.
Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована и все это время была в тяжелом состоянии в больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти в воскресенье переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых.