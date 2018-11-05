ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские силовики готовят в Донбассе провокацию с применением химвеществ для срыва выборов главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Ранее Безсонов сообщал о прибытии в Донбасс советников НАТО и кураторов иностранных частных военных компаний для планирования терактов и провокаций, цель которых сорвать выборы 11 ноября.
"Нашей разведкой вскрыта подготовка украинскими спецслужбами масштабной провокации с применением химических отравляющих веществ в отношении гражданского населения Донбасса", — заявил Безсонов.
По его словам, подразделения вооруженных сил Украины, дислоцирующиеся вблизи населенных пунктов в Донбассе, "в срочном порядке доукомплектовываются средствами радиохимической и биологической защиты".
"Эти действия (готовящаяся провокация – ред.) направлены на дискредитацию руководства республики и срыв предстоящих выборов. Мы обращаемся к мировому сообществу с целью предотвращения преступлений", — добавил Безсонов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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