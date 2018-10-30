Советники НАТО прибывают в Донбасс для срыва выборов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Советники НАТО и кураторы иностранных частных военных компаний прибывают в Донбасс для планирования терактов и провокаций у линии соприкосновения, цель которых — сорвать выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщил, что 31 октября и 1 ноября в подконтрольном Киеву Краматорске будут проведены мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. В связи с этим украинское командование призвало жителей города "не покидать без необходимости свои дома".

"С 31 октября по 1 ноября в Краматорск прибывают натовские советники и кураторы подразделений иностранных ЧВК для планирования совместно с представителями украинских спецслужб серии резонансных террористических актов и провокаций на линии соприкосновения войск для срыва выборов глав ДНР и ЛНР", — сказал Безсонов, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, украинское командование вводит ограничения на передвижения жителей по городу для того, чтобы скрыть перемещения иностранных кураторов.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.