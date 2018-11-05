СМИ: Киев в ответ на российские санкции арестовал судно с украинцами

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Среди членов экипажа арестованного украинскими властями в Мариуполе сухогруза есть всего один гражданин России, большая часть команды — украинцы. Об этом сообщает одесское издание "Таймер".
Как отмечается, сухогруз является собственностью компании из Голландии, ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией. Также сообщается, что груз транспортировался в режиме free on board, то есть ответственность за него лежит на получателе — компании из Бельгии.
"В этой ситуации украинские власти вряд ли смогут нанести арестом судна какой-либо ущерб России или предприятиям непризнанной ЛНР, которые (как утверждает Генпрокуратура) произвели металл, обнаруженный на борту судна", — отмечает издание.
Сухогруз Comet, согласно данным портала Marine Traffic, действительно находился в Мариуполе. Судно следовало в Антверпен, отмечалось на еще одном портале, Vessel Finder. В порт Мариуполя сухогруз зашел 28 октября. До этого, по данным сайта, судно было в порту в краснодарском городе Темрюк.
"Наш ответ"
Алчевский металлургический комбинат — одно из старейших предприятий, располагающееся на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Комбинат поставляет свою продукцию на внешний рынок более чем 80 стран. Сталь, произведенная на предприятии, широко используется в судостроении, атомном и химическом машиностроении, для производства газопроводов, локомотивов, тракторов, крепей горных выработок.
Санкции против украинского бизнеса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в минувший четверг подписал постановление о применении ограничительных мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В документе фигурируют судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, представители крупного бизнеса, чиновники, руководители органов исполнительной власти и другие представители украинского истеблишмента.
Постановление направлено на противодействие недружественным действиям против российских граждан и юридических лиц. Минпромторгу и Минэкономиразвития поручено предотвратить негативное влияние мер в отношении Украины на деятельность российских компаний, а Минфин назначен ответственным за внесение изменений в санкционный список.
При этом Москва оставляет за собой право отменить эти меры, если Киев снимет ограничения в отношении России.