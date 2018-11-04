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Чичерина выступила с оркестром на позициях Народной милиции ЛНР

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (35)
(обновлено: 21:16 04.11.2018)
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© РИА НовостиЮлия Чичерина на концерте с симфоническим оркестром в ЛуганскеЮлия Чичерина на концерте с симфоническим оркестром в Луганске
© РИА Новости

ЛУГАНСК, 4 ноя — РИА Новости. Российская рок-певица Юлия Чичерина во время очередного визита в самопровозглашенную Луганскую народную республику встретилась с Народной милицией в селе Желобок у линии соприкосновения, провела творческий вечер в Кировске и спела в Луганске под аккомпанемент симфонического оркестра Луганской академической филармонии, сообщает корреспондент РИА Новости.

Российская певица Юлия Чичерина выступила в честь 223 годовщины основания Луганска на главной площади города с симфоническим оркестром Луганской академической филармонии
© РИА Новости
Чичерина выступила с симфоническим оркестром на дне города в Луганске
Чичерина несколько раз с начала конфликта в Донбассе приезжала в ЛНР с концертами, а также принимала участие в рок-фестивале "Солнце взойдет!" в 2015 году. В феврале 2017 года певица выпустила клип на песню "Рвать", посвященную героям Донбасса. Министерство культуры Украины внесло Чичерину в черный список деятелей культуры из РФ, которые, по мнению украинских властей, "создают угрозу национальной безопасности" страны. В мае 2017 года Чичериной в Луганске вручили паспорт республики.

"Я была на Желобке у бойцов. Там страшно. А в Кировске (под контролем ЛНР у линии соприкосновения — ред.) для жителей выступала. Был формат творческого вечера. Такая атмосфера, для меня не очень привычная, я же все-равно рок-группа, я с музыкантами играю, а тут мне пришлось с гитарой, трубодур… Это своеобразно и оставляет большой след", — рассказала журналистам Чичерина.

Певица пообщалась с местными жителями Кировска, а Народная милиция ЛНР на позициях в Желобке угостила Чичерину армейским кулешом. В Луганске в воскресенье Чичерина дала концерт, посвященный Дню народного единства. Открыл концерт симфонический оркестр под руководством Александра Щурова, в программе которого прозвучали популярные композиции известных рок-исполнителей. После чего Чичерина спела ряд своих хитов, в том числе посвященный защитникам Донбасса "На передовой".

© РИА НовостиЮлия Чичерина с исполняющим обязонасти главы ЛНР Леонидом Пасечником
© РИА Новости
Юлия Чичерина с исполняющим обязонасти главы ЛНР Леонидом Пасечником

"Я приехала отмечать сюда День народного единства, потому что мы один народ, мы славяне. Настроение отличное, праздничное, оркестр великолепен… Мы решили это повторить, сделаем несколько концертов подряд и в более большом зале, чтоб побольше людей было", — сказала Чичерина журналистам после концерта.

И.о. главы ЛНР Леонид Пасечник, присутствовавший на концерте, вручил певице букет красных роз и поблагодарил за песни, которые "давно стали гимном и символом Донбасса" и "вдохновляют на подвиги и свершения". Чичерина также сообщила, что после победы республик Донбасса обязательно выпустит музыкальный альбом, посвященный этому военному конфликту.

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