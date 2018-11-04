Украинский политик придумал план по "возвращению" Крыма

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины, экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne озвучил свой план по "возвращению" Крыма под контроль Киева.

По его словам, для начала необходимо понять, что в ближайшее время полуостров не вернется в состав Украины.

"Давайте не будем врать людям и делать то, что делают наши PR-агентства: "Мы вернем Крым". Ну что, разве нам непонятно, что Крым мы не вернем в ближайшие 10-20 лет?" — спросил политик.

По его мнению, Украине необходимо обратиться в международный суд, чтобы добиться от Москвы компенсации "убытков". При этом Пискун не стал отрицать, что крымчане сами хотели воссоединения с Россией.

"Там народ проголосовал и выбрал свою судьбу, а мы говорим: "Прекрасно, но там было имущество украинских граждан, которые живут на нашей территории. Верните наше имущество. Там были земли, дома, бизнес — там было все. Хотите Крым? Платите триллионы!" — заявил Пискун.

В ответ на это телеведущий поинтересовался, не предлагает ли экс-депутат после получения "компенсации" забыть про полуостров. Политик выразил уверенность, что крымчане в результате сами захотят "вернуться".

"Через три-четыре года снова выйдет народ Крыма — татары, русские, украинцы — и скажет: "Знаете что, уважаемые, мы пожили с вами десять лет, смотрите, Украина развивается, а у нас ганьба. Поэтому мы снова проводим референдум." <…> Люди скажут: "Мы хотим назад на Украину", — озвучил план действий Пискун.

Журналист напомнил, для такого варианта развития событий необходим "высокий экономический уровень", и выразил сомнение, что даже в случае "компенсации" Киев будет рационально использовать полученные деньги. Пискун не смог дать внятного ответа на комментарий ведущего.

В конце октября о намерении добиться от Москвы "компенсации" за утрату Крыма заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В Госдуме назвали слова политика предвыборным блефом и обратили внимание на то, что все, кто хотел покинуть полуостров, уже вернулись на Украину вместе со своим имуществом. В Крыму заметили, что Тимошенко "ошиблась адресом" и все претензии относительно "компенсаций" следует адресовать украинской власти, устроившей в стране государственный переворот.

В Киеве не первый раз говорят о "возвращении" Крыма. Так, экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко заявлял о намерениях властей "вернуть и реинтегрировать" Крым к декабрю 2019 года. Среди пунктов плана была поддержка деятельности международной платформы "Друзья деоккупации Крыма", финансирование проукраинских структур и организаций на полуострове, а также формирование отдельных подразделений ВСУ, состоящих из переселенцев из Крыма.

Полуостров вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".