Порошенко призвал найти и наказать убийц чиновницы Херсонского горсовета

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей найти и наказать убийц и заказчиков нападения на чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк, облитую кислотой.

В воскресенье Гандзюк скончалась в больнице. Полиция подтвердила факт ее смерти, сейчас правоохранители проводят следственные действия в больнице в Киеве.

"Я хочу сейчас обратиться к правоохранителям, чтобы было сделано все возможное, чтобы были найдены убийцы, чтобы убийцы были наказаны, оказались на скамье подсудимых. Мы все должны объединить усилия для того, чтобы это произошло, совместно помочь правоохранительным органам, помочь полиции, чтобы зло было наказано", — сказал президент во время поездки в Турцию, его слова транслировал телеканал "112 Украина".

Украинский премьер Владимир Гройсман назвал гибель Гандзюк преступлением без срока давности. "Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее — без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память", — написал премьер в сети микроблогов Twitter.

Летом украинская полиция сообщала, что неизвестный облил работницу городского совета Херсона, активистку Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели дело по статье "умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания", позже статью переквалифицировали на "покушение на убийство". Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по делу. Суд арестовал четверых. Гандзюк все это время была в тяжелом состоянии в больнице.