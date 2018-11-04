Порошенко открыл украинское консульство в Анталии

КИЕВ, 4 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко открыл украинское консульство в турецком курортном городе Анталия.

"Открываем консульство Украины в Анталии. Более 1,3 миллиона украинцев в этом году приезжали в Турцию, из них более 800 тысяч — именно в Анталию. Более 30 тысяч украинцев — это местная украинская община. Каждый украинец в Анталии должен чувствовать заботу государства", — заявил украинский президент на открытии, его выступление транслировал телеканал "112 Украина".

Порошенко отметил, что в Анталию едут не только отдыхать, в этом городе проходит много международных саммитов. "Я надеюсь, что консульское присутствие Украины в Анталии даст возможность нашим дипломатам активно участвовать в этих процессах", — сказал президент.

Во время открытия Порошенко встретился с украинской диаспорой.

Порошенко 3-4 ноября находится в Турции с официальным визитом. В субботу он провел переговоры с турецким президентом Тайипом Эрдоганом.