СМИ рассказали о 20 тысячах вооруженных мигрантов у границ ЕС в Боснии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Более 20 тысяч вооруженных холодным оружием мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки угрожают в ближайшее время прорваться на территорию Евросоюза через боснийско-хорватскую границу, сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на МВД Австрии.
"Больше нет целых семей, также почти нет женщин (среди мигрантов на границе — ред.), 95% этих мигрантов, которые хотят совершить прорыв, — молодые люди, почти все они вооружены ножами. Одного из полицейских уже пытались зарезать", — приводит издание информацию австрийского внутриполитического ведомства.
По информации сотрудников австрийского МВД, главной целью мигрантов является Германия, а также другие скандинавские страны.
Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыв около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС. Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция – Македония – Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.