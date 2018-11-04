СМИ рассказали о 20 тысячах вооруженных мигрантов у границ ЕС в Боснии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Более 20 тысяч вооруженных холодным оружием мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки угрожают в ближайшее время прорваться на территорию Евросоюза через боснийско-хорватскую границу, сообщает газета Kronen Zeitung со ссылкой на МВД Австрии.

Как сообщает издание, хотя на границе двух стран были размещены специальные подразделения, ситуация стала осложняться, поскольку теперь почти все мигранты, которые хотят совершить прорыв, вооружены ножами.

"Больше нет целых семей, также почти нет женщин (среди мигрантов на границе — ред.), 95% этих мигрантов, которые хотят совершить прорыв, — молодые люди, почти все они вооружены ножами. Одного из полицейских уже пытались зарезать", — приводит издание информацию австрийского внутриполитического ведомства.

При этом среди сосредоточенных на границе мигрантов нет выходцев из Сирии, толпа состоит преимущественно из выходцев Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко.

По информации сотрудников австрийского МВД, главной целью мигрантов является Германия, а также другие скандинавские страны.

Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыв около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС. Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция – Македония – Сербия — Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.