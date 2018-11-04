Иран не сможет остаться в сделке, если ЕС введет санкции, заявил эксперт

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Иран не сможет остаться в ядерной сделке, если ЕС введет санкции после того, что произошло во Франции и Дании, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли.

"Если они в действительности вовлечены в террористический заговор во Франции, Дании или еще где в Европе, то это лучший способ разрушить сделку. Поскольку рано или поздно европейцы должны будут ввести санкции. И как только они присоединяться к санкциям, я думаю, для Ирана будет очень трудно оставаться в сделке", — считает эксперт.

Малли отметил, что если иранцы "отдалят Европу своим курсом", то "мы увидим введения санкций со стороны европейцев".

Ранее глава датского МИД Андерс Самуэльсен заявил, что Дания отозвала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране. Глава датской Службы разведки и безопасности (PET) заявил, со своей стороны, что иранские спецслужбы готовили покушение на территории Дании. Представитель МИД Ирана обвинения отверг.

По словам представителя европейской дипслужбы, Еврокомиссия внимательно следит за событиями в Дании, находится в контакте с властями и рассчитывает получить от них в ближайшее время дополнительные разъяснения.

Кроме того, бельгийские правоохранительные органы в июле сообщили, что предотвратили возможный теракт, который двое подданных королевства иранского происхождения планировали совершить 30 июня во Франции. По их информации, теракт должен был произойти во французском городе Вильпент на конференции, организованной одной из иранских леворадикальных организаций, запрещенных в Иране. На этой конференции присутствовали около 25 тысяч человек. Подозреваемых задержали, возбуждено дело о терроризме.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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