Иран не будет выполнять требования США, считает помощник Обамы

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Иран не будет выполнять требования, которые выдвинула стране нынешняя администрация США, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли.

"Те изменения, которые они просят, настолько фундаментальны, что нельзя представить их выполнение с нынешним режимом", — сказал собеседник агентства.

При этом Малли подчеркнул, что в Вашингтоне никто открыто не говорит о цели смены режима в Иране.

"Никто, кого я знаю, всерьез не считает, что Иран будет смотреть на этот список (требований США — ред.) и думать: "Ох, какое из них мы выполним", — подчеркнул бывший высокопоставленный представитель американской администрации, а ныне президент "Международной кризисной группы".

Госсекретарь США Майк Помпео в конце мая выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. Они касаются как изменения внутренней политики Ирана, так и поведения на международной арене.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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