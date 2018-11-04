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В мире

США заплатят за выход из сделки с Ираном, считает экс-помощник Обамы

Сюжет:
Выход США из ядерной сделки по Ирану (599)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне. Архивное фотоБелый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США заплатят цену за выход из сделки с Ираном по ядерной программе, заявил в интервью РИА Новости бывший помощник президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли.

Здание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
В воскресенье истечет установленный США срок для закрытия бизнеса с Ираном
"Я думаю, администрация допустила огромную ошибку. Какой бы ни была цель в отношении Ирана, это не способ ее достичь", — заявил он.

По его мнению, это решение администрации создаст опасный прецедент, и те, кто придет на смену, также могут начать пересматривать принятые Трампом решения в случае несогласия.

"Многие администрации, которые приходят к власти в США или других странах, даже если они не согласны с решением, принятым их предшественником или предшественниками по какой либо международной сделке, проявляли некое уважение. Они понимали, что это создаст прецедент: если они выходят, то это значит, что другой может выйти из сделки, которую заключат они. Если завтра Трамп заключит сделку с какой-либо страной, означает ли это, что их успех будет просто эпизодом, от которого другие могут быстро отступить?", — отметил бывший высокопоставленный представитель американской администрации, а ныне президент "Международной кризисной группы".

Малли пояснил, что "существуют закономерные ограничения в международном плане, о которых знает каждый: если выходишь из сделки, то нет никаких гарантий, что ту, которую заключишь ты, будут уважать в будущем".

"Поэтому, я считаю, США заплатят цену за выход из сделки", — добавил эксперт.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Санкции США привели к укреплению самодостаточности Ирана, заявил Хаменеи
Кроме того, он полагает, что Иран в настоящее время имеет определенное превосходство: "Иран и весь остальной мир против США, а не США и весь остальной мир против Ирана. А так было до заключения ядерной сделки".

"И все же придется поплатиться за выход из сделки, переговоры вокруг которой велись в многостороннем формате. Также она была одобрена Советом безопасности (ООН). Я думаю, что сигнал для всех тех стран, которые заключили сделку или которые считают, что она была хорошей, это попытаться сделать все, что возможно, чтобы она выжила вопреки и в отсутствии США", — уверен Малли.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Санкции США против Ирана
© РИА Новости, Инфографика
Санкции США против Ирана
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