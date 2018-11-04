Депутат Рады обвинил в потере Крыма Меркель

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Олега Ляшко Юрий Чижмарь обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в потере Украиной Крыма и Донбасса, соответствующее заявление он сделал в эфире ток-шоу "Народ против" на украинском телеканале ZIK.

По мнению Чижмаря, если бы в 2008 году Меркель не выступила против предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, то конфликта в Донбассе не было бы, а Крым не вернулся бы в состав России.

"Другой вопрос, что до Ангелы Меркель у нас очень жесткая позиция по поводу того, что она должна сегодня гарантировать безопасность Украине, и именно она в 2008 году в Бухаресте, вы помните, в угоду путинской России поставила вопрос о не предоставлении Украине ПДЧ (План действий по членству в НАТО). Если бы мы тогда его имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов", — заявил депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

В апреле 2014 года Киев начал силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, конфликт унес жизни более десяти тысяч человек.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

План действий по членству в НАТО — программа по принятию новых членов в НАТО. Начата в апреле 1999 года. Предназначена для помощи странам, которые планируют стать членами НАТО. Программа предусматривает получение странами-кандидатами обратной связи по поводу их действий, связанных с подготовкой к членству в НАТО и соблюдением стандартов НАТО, по всем основным направлениям.

Киевские власти рассчитывали получить позитивный ответ по ПДЧ от НАТО на его саммите в Бухаресте в 2008 году, однако конкретных решений по этому вопросу так и не было принято. Против этого высказались Франция, Германия и некоторые другие европейские страны. Руководство альянса лишь констатировало, что для Украины двери в НАТО остаются открытыми, и она сможет стать членом организации.

При этом после избрания в 2010 году Виктора Януковича новым президентом Украина провозгласила внеблоковый статус и отказалась от членства в альянсе.