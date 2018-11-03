В Казахстане мужчина вернулся домой спустя два месяца после своих похорон

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Житель казахского города Атырау вернулся домой спустя два месяца после того, как якобы принадлежащее ему тело похоронили, пишет Sputnik Казахстан.

Мужчина ушел из дома 20 июня и не вернулся. Так как он и раньше иногда уходил без предупреждения, родственники обратились в правоохранительные органы только в июле.

Через некоторое время членов семьи пропавшего вызвали в морг и предъявили тело. Из-за разложения опознать его не удалось, однако проведенная генетическая экспертиза показала, что с вероятностью 99,92% труп принадлежал их родственнику. В сентябре умершего похоронили, семье выдали свидетельство о его смерти.

"Родственники даже вернули государству пенсию, которую выплачивали мужчине, когда тот был в розыске", — говорится в статье.

Однако в конце октября "покойный" неожиданно вернулся домой. Он сообщил, что летом на рынке познакомился с человеком, который уговорил его поработать в крестьянском хозяйстве в одном из районов области. Через четыре месяца мужчина решил вернуться домой. Его родственники планируют подать иск против специалистов, проводивших генетическую экспертизу.