Эрдоган рассчитывает встретиться с Путиным и Трампом 10-11 ноября

АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает встретиться с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время визита в Париж 10-11 ноября, где они все примут участие в мероприятиях по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

"В Париже 10-11 ноября, надеюсь, у нас будет возможность провести переговоры с господином Трампом, а также с господином Путиным", — заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, который находится в Турции с двухдневным визитом.