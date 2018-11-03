Порошенко рассчитывает на помощь Турции в восстановлении Донбасса

АНКАРА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что рассчитывает на содействие Турции в восстановлении инфраструктуры в Донбассе.

Порошенко находится в Турции с двухдневным визитом.

"Мы приняли новый проект с агентством по сотрудничеству и координации Турции (ТИКА). В рамках него будут проекты восстановления инфраструктуры в Донбассе. Надеемся на содействие Турции в этом", — сказал Порошенко на совместной пресс-конференции с Эрдоганом в Стамбуле.