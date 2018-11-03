ВСУ впервые за 19 лет применили на учениях мобильную ЗРК С-300В1

КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Украинские военные на учениях в Херсонской области впервые за 19 лет применили мобильную зенитную ракетную систему С-300В1, расчет которой уничтожил две цели, сообщил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.
"В течение последних дней находился на учениях подразделений противовоздушной обороны на юге Украины. Результаты стрельб подтвердили наши возможности по существенному наращиванию боевого состава в максимально возможные короткие сроки. Впервые за 19 лет произошло боевое применение мобильной ЗРК С-300В1, расчет которой уничтожил две цели", — написал Муженко на своей странице в соцсети Facebook.
Он сообщил, что успешные боевые пуски из восстановленных зенитно-ракетных комплексов малой и средней дальности, а также испытания модернизированных систем управления огнем открывают перспективы дальнейшей загрузки украинского оборонно-промышленного комплекса.