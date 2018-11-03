КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко стал почетным доктором Стамбульского университета, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко 3 и 4 ноября будет находиться в Турции, где запланирована его встреча с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Как сообщила представитель главы украинского государства в Верховной раде Ирина Луценко, Порошенко также намерен встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

"Для меня огромная честь получить степень почетного доктора этого уважаемого учебного заведения и присоединиться к когорте славных деятелей, удостоенных этого звания. Турция очень важная для меня страна", — цитирует Порошенко пресс-служба президента.

Как отмечает пресс-служба, ректор Стамбульского университета Махмут Аком во время вручения Порошенко мантии отметил, что эта степень присуждается за утверждение демократических ценностей в мире и усилия по укреплению украинского-турецких отношений. "В течение всей вашей политической деятельности вы укрепляете украинско-турецкие отношения", — цитирует ректора пресс-служба Порошенко.

Также президент Украины во время выступления в университете поблагодарил за открытие кафедры украинского языка и предоставление возможности студентам изучать украинский язык. "И количество этих студентов постоянно растет. Это означает, что студенты видят перспективу в изучении украинского языка", — сказал Порошенко.