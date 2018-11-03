Украина нашла способ ускорить добычу газа "с помощью" Бандеры

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. "Укргаздобыча" назовет новые буровые установки в честь различных исторических личностей, в том числе и Степана Бандеры, для "ускорения добычи голубого топлива и приближения к энергетической независимости страны". Об этом украинская компания написала на своей официальной странице в Facebook.

"Мы приближаем энергонезависимость нашей страны. Для этого нам необходимо обновить оборудование, в том числе устаревшие буровые установки, которые мы унаследовали еще с 70-х годов. Новые установки позволят поднять скорость бурения до невиданных для нас ранее космических показателей и впоследствии ускорить добычу природного газа. До конца 2018 года мы ожидаем поступления восьми новых буровых установок. И у нас появилась такая гипотеза: если дать новым установкам названия в честь героев, которые на протяжении веков боролись за нашу родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз", — сообщила пресс-служба "Укргаздобычи".

Отмечается, что компания провела конкурс среди сотрудников на название новой техники. Победителями стали Петр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, король Даниил, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Храбрый и Максим Зализняк.

По словам представителей "Укргаздобычи", эти личности "и не думали, что в 21 веке продолжат борьбу за независимость Украины".

Героизация Украинской повстанческой армии* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА*, например, о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 до 100 тысяч человек.

* Запрещенная в России экстремистская организация.