Украина нашла способ ускорить добычу газа "с помощью" Бандеры

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. "Укргаздобыча" назовет новые буровые установки в честь различных исторических личностей, в том числе и Степана Бандеры, для "ускорения добычи голубого топлива и приближения к энергетической независимости страны". Об этом украинская компания написала на своей официальной странице в Facebook.
Отмечается, что компания провела конкурс среди сотрудников на название новой техники. Победителями стали Петр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, король Даниил, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Храбрый и Максим Зализняк.
Героизация Украинской повстанческой армии* и ее лидеров — Степана Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА*, например, о Волынской резне — массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 до 100 тысяч человек.
* Запрещенная в России экстремистская организация.