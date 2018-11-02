МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, вывезла на Украину оборудование с липецкой кондитерской фабрики, сообщает телеканал "1+1". Посвященный этой теме сюжет показали в программе "Грошi".

Как сообщается в материале, 17 и 25 января 2018 года с фабрики отправили два груза с оборудованием для производства и упаковки конфет и других кондитерских изделий, общей стоимостью около десяти миллиардов гривен (более 23 миллиардов рублей). Согласно таможенным документам, технику вывозили на адрес киевского офиса Roshen.

Отмечается, что это не единственный случай отправки оборудования с липецкой фабрики в Киев. Как указывается в продемонстрированных в сюжете таможенных документах, 16 марта 2016 года с фабрики вывезли холодильники, теплообменники и насосы. Потоковые линии, заворачивающие машины и линии упаковывания демонтировали и отправили на Украину в 2015 году.

Сам Порошенко неоднократно подчеркивал, что до конфликта в Донбассе у него был бизнес в России, но после 2014 года он был арестован. При этом президент Украины не упоминал, что оборудование с липецкой фабрики вывезли.

Российский суд арестовал имущество липецкой фабрики в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС. Севастопольский морской завод, который также принадлежал Порошенко, был национализирован в феврале 2015 года.