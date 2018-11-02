Украина за десять месяцев сократила транзит газа из России в Европу на 7,3%

КИЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Украина сократила транзит газа из России в Европу в январе-октябре на 7,3% — до 69,8 миллиарда кубометров, а также сократила на 23% закупки газа в Европе по сравнению с таким же периодом прошлого года — до 9,1 миллиарда кубометров, сообщает в пятницу "Укртрансгаз".

"В этот период объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 69,8 миллиарда кубов. С начала года транзитные объемы сократились на 5,5 миллиарда кубов, или на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года", — говорится в сообщении.

Импорт газа из стран Европы за 10 месяцев сократился на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По данным компании, это произошло благодаря значительному запасу газа в ПХГ, созданному за счет ресурсов НАК "Нафтогаз Украины" и других клиентов до начала сезона отбора.

Так, за январь-октябрь текущего года поступления газа из стран ЕС составили 9,1 миллиарда кубометров, что на 2,7 миллиарда меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы Украина импортировала из Словакии – 5,6 миллиарда кубов (-34%), а также из Венгрии – 2,9 миллиарда кубов (+26%) и Польши – 0,6 миллиарда кубов (-40%).

Накануне "Укртрансгаз" сообщал, что объем газа в ПХГ Украины по состоянию на 31 октября составил 17,139 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,17%.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры о транзите между Россией, Еврокомиссией (ЕК) и Украиной прошли 17 июля в Берлине.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявлял, что эти переговоры могут привести к удовлетворяющему все стороны результату, если продлятся в том же духе. В сентябре эксперты трех сторон оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на будущий транзит российского газа через Украину и нормы украинского права. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 23 октября сообщил журналистам, что трехсторонняя встреча РФ, Украины и ЕК может состояться во второй половине ноября.