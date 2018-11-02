В Казахстане презентовали первую газету на латинице

АСТАНА, 2 ноя – РИА Новости. Первую газету на казахском языке, выполненную на латинской графике, презентовали в пятницу в Астане, сообщила пресс-служба министерства культуры и спорта.

В октябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Тогда же был утвержден алфавит казахского языка на латинской графике из 32 букв. Позже глава государства утвердил скорректированный алфавит, в котором отказались от апострофов и ввели другие надбуквенные символы. Назарбаев подчеркивал, что переход казахского языка на латиницу "ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных, русского языка и других языков".

"Сегодня в столице министерство культуры и спорта Республики Казахстан и Национальный научно-практический центр "Тил-Казына" имени Шайсултана Шаяхметова презентовали новое казахскоязычное издание на латинской графике – республиканскую информационно-познавательную газету "Til-Qazyna". Официальную церемонию открыл министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы", — говорится в сообщении пресс-службы.

Участникам презентации рассказали о концепции нового издания, отметив, важную роль новой газеты в решении задач по поэтапному переходу на латиницу. "Ведущие ученые, говоря об истории казахских изданий, опубликованных на латинском алфавите в прошлом, считают, что главная миссия нового издания — стать диалоговой площадкой для обучения, обмена мнений по вопросам языкознания", — добавили в пресс-службе.

По данным министерства, новое издание нацелено на широкую информационную работу по продвижению нового казахского алфавита, оказание научно-методической помощи в обучении казахскому языку на латинской графике, публикацию познавательной информации для широкой читательской аудитории. Газета будет выходить 2 раза в месяц, говорится в сообщении пресс-службы.