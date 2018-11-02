В Киеве назвали задачи ракетных учений у берегов Крыма

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Целью ракетных учений на Украине была отработка системы противовоздушной обороны, сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Накануне на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области — у границы с Россией недалеко от Крыма — прошли стрельбы в открытом море, где с 1 по 4 ноября даже закрыли воздушное пространство. В пятницу на том же полигоне Киев провел новые стрельбы.

Помимо отработки системы противовоздушной обороны, целью было "определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и задач на разработку новых средств противовоздушной обороны", добавил Турчинов.

В учениях участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска ВСУ. Они использовали широкий спектр зенитно-ракетных комплексов: ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и другие.