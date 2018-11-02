В Киеве назвали задачи ракетных учений у берегов Крыма

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Целью ракетных учений на Украине была отработка системы противовоздушной обороны, сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.
Помимо отработки системы противовоздушной обороны, целью было "определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и задач на разработку новых средств противовоздушной обороны", добавил Турчинов.
В учениях участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска ВСУ. Они использовали широкий спектр зенитно-ракетных комплексов: ЗРК С-300 различных модификаций, "Бук", "Тор", "Оса-АКМ" и другие.
Киев заверяет, что стрельбы проходят с соблюдением всех норм международного права.
Российские политики и военные эксперты считают, что учения на территории соседнего государства не несут никакой угрозы, так как "Украина в военно-техническом плане абсолютно не соперник России".