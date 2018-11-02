Украина провела ракетные стрельбы на границе с Крымом

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости. Киев провел боевые стрельбы у границы с Россией недалеко от Крыма, сообщило командование воздушных сил ВС Украины.

"В Херсонской области на государственном полигоне "Ягорлык" состоялись боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1, контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса- АКМ2, — говорится в заявлении

Накануне также сообщалось об учениях на том же полигоне в Херсонской области, только в открытом море, где с 1 по 4 ноября даже закрыли воздушное пространство.

Киев заверяет, что стрельбы проходят с соблюдением всех норм международного права. Определена опасная зона выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря, что полностью исключает любые угрозы, утверждает украинская сторона.

Российские политики и военные эксперты уверены, что учения на территории соседнего государства не несут никакой угрозы, так как "Украина в военно-техническом плане абсолютно не соперник России".