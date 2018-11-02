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Договор о РСМД может быть многосторонним, заявил посол России в США

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (192)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАнатолий Антонов. Архивное фотоАнатолий Антонов. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВАШИНГТОН, 2 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия считает, что договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) должен быть многосторонним: в него, помимо РФ, мог бы входить не только Китай, как того хочет США, но, например, Франция и Британия, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов на просьбу прокомментировать предложение президента США Дональда Трампа о присоединении к договору Китая.

Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности. Архивное фото
CC0 / U.S. Army /
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"Я исхожу из того, что российская сторона выступала и выступает за то, чтобы сделать этот договор многосторонним. Для того чтобы туда не только входила Китайская Народная Республика, а чтобы туда вообще входили все натовские государства, в первую очередь, Франция и Великобритания", — сказал Антонов.

"Вы знаете, это (что в ДРСМД должны входить другие страны, помимо США и РФ) — давняя идея. Идея десятилетняя. Это была инициатива Российской Федерации, тогда мы предложили сделать этот договор многосторонним", — продолжил он.

"Тогда мы в первую очередь обратились к странам НАТО. И, конечно же, к Франции и Великобритании. Это ядерные государства. Мы сказали, что было бы здорово, если бы они присоединились к этому договору. Однако тогда нам сказали, что таких ракет ни у кого (кроме России и США) нет, и присоединяться не нужно. Наша логика была простой: если вам это ничего не стоит, почему бы к этому не присоединиться. Нам ответили отказом", — добавил Антонов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ранее Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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