МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Законопроект о государственном языке, принятый на Украине в первом чтении, необходимо привести к международным стандартам, заявил в интервью РИА Новости верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

Парламент Украины в октябре принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни — он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

"Этот закон не принят, он только прошел первое чтение, и я уже общался на высоком уровне с украинскими властями. По нашему мнению, этот закон перед окончательным принятием должен быть приведен в соответствие с международными стандартами, должно пройти обсуждение с (национальными — ред.) меньшинствами", — сказал Заньер.

Он выразил надежду, что украинские власти будут действовать в этом направлении. "Мы также отметили, что в законопроекте содержится, своего рода, оттенок принуждения в виде инспекций, штрафов и т.д. Мы обычно не рекомендуем такой подход", — добавил он.

"Как нам кажется, законодательство, касающееся языка и т.д., должно быть чем-то естественным, оно должно содержать сбалансированную языковую политику, которой удалось достичь, скорее, за счет позитивных средств и стимулов. Так что… в этом вопросе мы ведем дискуссию с властями страны (Украины — ред.)", — указал он.

Инициаторы законопроекта считают его главной задачей развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации", чтобы укрепить национальное самосознание украинцев и сохранить национальную культуру, традиции, обычаи, историческую память украинской нации.

Документом регулируется применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны. Исключения будут касаться только частного общения и совершения религиозных обрядов. Также устанавливается круг лиц, которые обязаны свободно владеть украинским языком. Эта норма коснется не только высшего руководства — президента, премьера, членов кабмина и депутатов, но и педагогов, медицинских работников, адвокатов и нотариусов.

Законопроектом устанавливается обязательное использование украинского языка чиновниками во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения. Депутаты также намерены обязать сотрудников органов госвласти использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на украинском языке. Интернет-сайты, страницы в соцсетях госорганов, предприятий и государственных СМИ должны будут вестись на украинском языке.

Использование украинского языка планируется сделать обязательным в судебном процессе, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведении референдумов.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.