Престарелая американка выжила после 74 осиных укусов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Орегоне престарелая женщина выжила после 74 осиных укусов, сообщает Fox 12 Oregon.
Паттерсон попыталась бежать, но споткнулась и упала, после чего насекомые начали ее жалить. Женщина позвала на помощь своего сына.
Сын Паттерсон услышал ее крики и побежал на помощь. Он вооружился метлой и начал бить ею насекомых, при этом также получая укусы. К счастью, отмечает телеканал, под рукой оказался спрей со средством против ос, с помощью которого сын Паттерсон смог отпугнуть насекомых.
После инцидента Паттерсон госпитализировали. Врачи насчитали 74 укуса, однако на данный момент жизни американки ничего не угрожает.