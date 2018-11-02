Престарелая американка выжила после 74 осиных укусов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Орегоне престарелая женщина выжила после 74 осиных укусов, сообщает Fox 12 Oregon.

Жительница США 94-летняя Бернис Арлин Паттерсон рассказала телеканалу, что нападение насекомых произошло, когда она приводила в порядок дорожку рядом с домом. Женщина внезапно наткнулась на осиное гнездо и в мгновенье ока была окружена осиным роем.

Паттерсон попыталась бежать, но споткнулась и упала, после чего насекомые начали ее жалить. Женщина позвала на помощь своего сына.

"Не помню, что я делала после этого. Я просто чувствовала, что трясусь", — сказала она.

Сын Паттерсон услышал ее крики и побежал на помощь. Он вооружился метлой и начал бить ею насекомых, при этом также получая укусы. К счастью, отмечает телеканал, под рукой оказался спрей со средством против ос, с помощью которого сын Паттерсон смог отпугнуть насекомых.

После инцидента Паттерсон госпитализировали. Врачи насчитали 74 укуса, однако на данный момент жизни американки ничего не угрожает.