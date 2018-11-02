Украина задержала судно, перевозившее продукцию из России в Бельгию

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы Украины в порту Мариуполя арестовали свыше трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Он назвал это ответом на российские санкции.

Отмечается, что продукцию перевозило судно, следовавшее под либерийским флагом, из России в Бельгию.

Алчевский металлургический комбинат в феврале 2017 года прекратил работу из-за транспортной блокады, введенной Киевом. Затем он перешел под внешнее управление ЛНР. В декабре там ввели в строй доменную печь №5, комбинат снова начал работу, в феврале этого года сообщили, что запущена вторая доменная печь.

Российские санкции

Дмитрий Медведев подписал постановление правительства по реализации указа президента о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Киева.

Под ограничительные меры попадут 322 физических и 68 юридических лиц на Украине. Документ предусматривает блокировку в России их безналичных денег, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капитала.

Постановление стало ответом на введенные Киевом ограничения. Украина в мае этого года расширила санкции против российских юридических и физических лиц. Кроме того, она продлила действие ограничений, которые ввела в предшествующие годы.

Верховная рада в январе 2015 года приняла заявление, где Россия называется "страной-агрессором". Украина неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в свои внутренние дела, в частности, в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.