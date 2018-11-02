Украина задержала судно, перевозившее продукцию из России в Бельгию

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правоохранительные органы Украины в порту Мариуполя арестовали свыше трех тысяч тонн продукции Алчевского металлургического комбината. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
Он назвал это ответом на российские санкции.
Отмечается, что продукцию перевозило судно, следовавшее под либерийским флагом, из России в Бельгию.
Алчевский металлургический комбинат в феврале 2017 года прекратил работу из-за транспортной блокады, введенной Киевом. Затем он перешел под внешнее управление ЛНР. В декабре там ввели в строй доменную печь №5, комбинат снова начал работу, в феврале этого года сообщили, что запущена вторая доменная печь.
Российские санкции
Под ограничительные меры попадут 322 физических и 68 юридических лиц на Украине. Документ предусматривает блокировку в России их безналичных денег, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капитала.
Постановление стало ответом на введенные Киевом ограничения. Украина в мае этого года расширила санкции против российских юридических и физических лиц. Кроме того, она продлила действие ограничений, которые ввела в предшествующие годы.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.