"Своя в доску": в Сети высмеяли приветствие Меркель на украинском языке

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 1 ноября 2018

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. 1 ноября 2018

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли приветствие Ангелы Меркель в адрес почетного караула на украинском языке.

Ранее канцлер Германии в ходе визита в Киев обратилась к солдатам почетного караула фразой "Приветствую, воины!". Военнослужащие ответили ей "Героям слава!".

При этом Меркель не использовала принятое на Украине официальное воинское приветствие "Слава Украине!".

Тем не менее, госпоже канцлеру не удалось избежать насмешек пользователей социальных сетей.

"Ей не привыкать, у нее в крови", — отметили пользователи.

"Гены фрау помнят еще", — добавили другие.

"Что немцы воины, что украинцы. Один пафос и показуха", — съязвили некоторые.

"Ну и хитрющая дама Меркель! Забыла слова Бисмарка", —добавили в комментариях.

Нашлись и те, кто не оценил дипломатический шаг Меркель.

"Везде своя в доску", — прокомментировали они.

"Слава Украине! Героям слава!" — лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике.

*Запрещенная в России организация.