Меркель по-украински поприветствовала караул в Киеве

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Прилетевшая в Киев канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала почетный караул на украинском языке.

Трансляцию церемонии вели на официальной странице президента Украины Петра Порошенко в фейсбуке.

''Приветствую, воины!'' — обратилась канцлер к военнослужащим.

"Героям слава", — ответили они.

"Слава Украине — Героям слава" — лозунг Украинской повстанческой армии*, ставший в октябре официальным воинским приветствием на Украине.

В ходе визита у Меркель запланированы встречи с Порошенко и премьер-министром страны Владимиром Гройсманом. Центральными темами обсуждения станут двухсторонние отношения и урегулирование в Донбассе.

* Запрещенная в России экстремистская организация.