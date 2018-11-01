США готовы усилить координацию с Китаем по проблеме Корейского полуострова

ПЕКИН, 1 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином в четверг заявил, что ценит роль КНР в урегулировании на Корейском полуострове, США готовы продолжить усиливать координацию с Китаем по этому вопросу, сообщает Центральное телевидение КНР.

"В этом году в переговорах США и КНДР появился положительный прогресс. Американская сторона уделяет большое внимание важной роли, которую играет Китай по проблеме Корейского полуострова, готова продолжать усиливать контакты и координацию с Пекином", — заявил Трамп.

Си Цзиньпин в свою очередь согласился, что ситуация на Корейском полуострове в этом году значительно изменилась.

"Китайская сторона придает большое значение исторической встрече президента Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая поспособствовала прогрессу в вопросе осуществления денуклеаризации и политического урегулирования на Корейском полуострове", — сказал Си Цзиньпин.

Он выразил надежду, что обе стороны будут учитывать озабоченности друг друга и продолжат продвигать денуклеаризацию Корейского полуострова.