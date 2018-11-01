Эрдоган и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщил источник

АНКАРА, 1 ноя — РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в четверг.

"Наш президент провел сегодня телефонные переговоры с Дональдом Трампом, обсудив с ним двухсторонние отношения, а также ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе. Стороны подтвердили свою решимость сделать конструктивные шаги для укрепления двусторонних отношений", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Эрдоган и Трамп договорились поддерживать тесный контакт в ближайшей перспективе, как в двусторонних отношениях, так и по региональным вопросам.

"Пользуясь случаем, наш президент выразил соболезнования погибшим при нападении на синагогу в Питтсбурге и пожелал скорейшего выздоровления раненым", — добавил собеседник агентства.

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