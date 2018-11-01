Председатель Госсовета Кубы прибыл с визитом в Москву

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес впервые прибыл с официальным визитом в Россию; самолет кубинского лидера приземлился в аэропорту "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости.

В аэропорту его встречали замглавы МИД РФ Сергей Рябков, глава департамента протокола министерства Игорь Богдашев и посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь. Почетный караул, приветствовавший гостя у трапа, исполнил гимн обоих государств.

Визит кубинского лидера продлится до 3 ноября. В пятницу, 2 ноября, у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе Кремля указали, что Путин обсудит с главой Кубы состояние и перспективы углубления российско-кубинского стратегического партнерства.

В ходе визита ожидается подписание ряда контрактов, не исключено, что речь также пойдет о военно-техническом сотрудничестве.

Подписание контрактов во время визита кубинского лидера ранее анонсировал российский вице-премьер Юрий Борисов, посетивший Кубу на днях. По его словам, кубинская сторона заинтересована в крупных инфраструктурных контрактах, в частности, в модернизации железных дорог. При этом Борисов сообщил, что общий объем контрактов, подписанных Россией и Кубой по итогам его поездки, превышает 260 миллионов долларов.