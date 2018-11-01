Порошенко и Меркель осудили проведение выборов в Донбассе

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель они осудили проведение выборов в Донбассе.
Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.
"Мы скоординировали наши подходы по осуждению фейковых выборов", — заявил Порошенко в четверг на совместном с Меркель брифинге.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.