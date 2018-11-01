Порошенко и Меркель осудили проведение выборов в Донбассе

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель они осудили проведение выборов в Донбассе.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

"Мы скоординировали наши подходы по осуждению фейковых выборов", — заявил Порошенко в четверг на совместном с Меркель брифинге.

Он также сказал, что результаты выборов в Донбассе не будут признаны мировым сообществом. "Единственным путем урегулирования ситуации в Донбассе является проведение честных, прозрачных выборов в соответствии с украинским законодательством… Нынешние фейковые выборы, как и предыдущие, являются никчемными с юридической точки зрения и такими, которые не будут иметь никаких правовых последствий. Их так называемые результаты никогда не будут признаны международным сообществом", — добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.