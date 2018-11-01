КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Германия заинтересована в сохранении Украиной статуса страны-транзитера российского газа в Европу, рассчитывает на заключение нового транзитного контракта между Киевом и Москвой, сообщила канцлер Ангела Меркель в ходе встречи с украинским премьером Владимиром Гройсманом в Киеве в четверг.

"Что касается "Северного потока-2", нам известно, что Украина против этого проекта. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", — сказала Меркель в ходе встречи с председателем украинского парламента Андреем Парубем в Киеве.

Она напомнила, что сейчас ведутся переговоры между РФ, Украиной и ЕК о перспективах транзита российского газа по территории Украины.

"Речь идёт о создании транзитного договора, мы хотим, чтобы Украина сохранила статус страны-транзитера… газовые потоки расширяются из России в ЕС, но это не значит, что мы хотим покинуть транзитную роль Украины, я думаю, что доходы от транзита газа очень важны для экономики Украины", — сказал Меркель.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине, впервые после вынесения решения арбитражем Стокгольма по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на поставку и транзит газа.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявлял, что трехсторонние переговоры могут привести к удовлетворяющему все стороны результату, если продлятся в том же духе. Шефчович отметил, что ЕК, РФ и Украина договорились осенью продолжить переговоры. По его словам, эксперты трех сторон должны оценить потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на аспекты будущего транзита российского газа через Украину.