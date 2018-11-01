Более 35 тысяч жителей Украины заболели корью в 2018 году

КИЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Корью в 2018 году уже заболели более 35,2 тысячи жителей Украины, что в 17 раз больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в четверг на брифинге генеральный директор Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины Владимир Курпита.

"По состоянию на 26 октября 2018 года корью на Украине заболело 35,2 тысячи человек, в том числе 21,5 тысячи детей, которые составляют 61% от всех заболевших", — заявил Курпита, трансляцию брифинга вел Украинский кризисный медиа-центр.

По его словам, больше всего случаев зафиксированы на западе страны – Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Волынской областях. Также вспышка кори на минувшей неделе произошла и в Винницкой области. Курпита отметил, что основной причиной увеличения количества случаев заболеваемости корью является низкий охват вакцинацией населения.

"По состоянию на 27 октября зарегистрировано 15 летальных случаев от осложнений от кори… Из 15 летальных случаев 13 больных не были вакцинированы", — добавил Курпита. По его словам, за девять месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель заболеваемости корью на Украине увеличился в 17 раз.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.