Порошенко обсудил с Меркель ситуацию в Азовском море

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с судоходством в Азовском море.

"Также обсудили угрозы эскалации в акватории Азовского моря и Керченском проливе. Мы прикладываем все усилия, что РФ четко придерживалась международного права", — заявил Порошенко на совместном брифинге с Меркель после встречи.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов". Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев. В украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.