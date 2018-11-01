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Хэллоуин с ножом в руке: резьба по тыкве как развлечение и бизнес в США

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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастница Зомби-парада в канун ХэллоуинаУчастница Зомби-парада в канун Хэллоуина
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Праздник Хэллоуин, который отмечается в ночь на 1 ноября, традиционно один из самых любимых и веселых в США наряду с Рождеством. Корреспондент РИА Новости окунулся в инфернальную атмосферу народных гуляний, неотъемлемым атрибутом которых являются тыквы и те, кто вырезает из них забавные и/или жуткие "светильники Джека".

Органичные декорации

В столице страны Вашингтоне Хэллоуин проходит менее массово, чем в Нью-Йорке или других мегаполисах, где организуют целые парады и шествия. Но именно здесь в силу неповторимой городской специфики он до сих пор сохраняет дух "старого доброго", а точнее зловещего и одновременно веселого праздника, каким его еще с детства помнят большинство американцев.

Молодые люди в гриме во время празднования Хэллоуина в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Многие знают столицу США по знаменитым видам Капитолия и Белого дома, но Вашингтон — это не только они или здания министерств и ведомств. Центр города – это маленькие (по сравнению с нью-йоркскими небоскребами) домики конца XIX – начала XX веков. Это могучие увитые плющем столетние деревья, парки, больше похожие на дремучие леса, глубокие овраги и живописные каменистые ручьи.

В таких сказочных декорациях украшения, а вернее страшилки на Хэллоуин смотрятся вполне органично, благо их выбор в магазинах весьма богатый и ограничен лишь кошельком покупателя – начиная от простой тыквы ценой в несколько долларов и заканчивая целыми роботизированными фигурами монстров.

По прогнозам экспертов, в этом году американцы потратят на Хэллоуин почти 9 миллиардов долларов (или около 87 долларов на человека), что почти повторяет рекорд за последние 14 лет наблюдений.

Всего в празднованиях в США планировали принять участие около 175 миллионов человек — больше половины жителей.

© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкУчастники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке

"Трампкин-пампкин"

Одним из традиционных развлечений на Хэллоуин остается резьба по тыкве, а точнее вырезание так называемого "светильника Джека", когда в опустошенную тыкву ставят свечу.

Хэллоуин
© Фото : Сергей Тиуков
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В одном из клубов в центре Вашингтона вот уже десять лет проводят конкурс на лучший "светильник", в котором принимают участие все желающие.

"Мы выставляем 10-12 тыкв. Кто первый пришел, тот может выбрать понравившуюся тыкву. Но некоторые приходят со своей. Обычно резьба занимает час-два. А потом мы, работники клуба, определяем победителя и дарим призы – рюкзаки, футболки, другие сувениры", — рассказывает менеджер клуба по имени Ондри.

© AP Photo / Andres KudackiУчастники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© AP Photo / Andres Kudacki
Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке

Технология изготовления "светильника" в целом проста: сначала маркером наносят рисунок или схему будущего изображения, затем у тыквы срезают шляпку и аккуратно вынимают мягкую сердцевину, а потом специальным ножом прорезают отверстия. Эта часть работы самая сложная: кожура у тыквы толстая, а линии должны быть точными, иначе рисунок будет кривым. Инструменты используются специальные, но вполне распространенные и дешевые – купить их можно к празднику почти в любом магазине. Вопрос лишь в сноровке.

"Главное не срезать "несущие конструкции", а то весь "рот" провалится. У меня будет парень с банкой пива в зубах!" — поясняет Майк, один из участников конкурса. И старательно пилит кожуру ножичком.

В это время в зале для создания атмосферы зловещего праздника уже включили фильм ужасов. Напряжённый характер конкурса периодически дополняется воплями с экрана, которые, впрочем, не отвлекают участников. Некоторые вырезают на глазок, некоторые копируют изображение с книжки или из интернета, держа в руках смартфон – правилами конкурса это не запрещается.

Хэллоуин. Архивное фото
© Depositphotos / Nomadsoul1
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Кто-то для разнообразия вырезает "светильник" из ананаса. Заметно, что это явно сложнее: в отличие от тыквы ананас внутри не такой мягкий и "выпотрошить" его не так легко.

"Это тяжелее. На тыкве ты видишь, где режешь, а тут – нет. Я вот впервые решил попробовать с ананасом. Посмотрим, что получится", — признается мужчина средних лет.

Другой участник конкурса по имени Росс не скрывает своих антитрамповских взглядов, хотя, признается, что до сих пор работает на администрацию США.

"У меня будет "Трамп", или, лучше сказать, "трамкин-пампкин" (pumpkin по-английски "тыква"). У меня и парик для него есть. И еще вот тут будет лозунг "Сделаем Америку снова отстойной" (обыгрывает лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой"). Тяжело ли вырезать по памяти? Ну, вообще я за свою жизнь много тыкв вырезал, но Трампа впервые. Тут все просто: маленькие узкие глазки и маленький круглый рот. Ну, знаете, как он делает, да?" — говорит Росс и складывает губы дудочкой, подражая президенту.

© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкУчастник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке

В какой-то момент в тесном зале клуба появляется мужчина в картонном костюме ракеты с наклеенными фотографиями всех трёх лидеров КНДР, включая действующего – Ким Чен Ына. На костюме поясняющая надпись "Маленький человек-ракета" – так дразнил Ким Чен Ына Трамп, пока не "влюбился" в него после саммита в Сингапуре. Обладатель экстравагантного наряда по имени Итэн признается, что не любит действующего американского лидера, как и многие вашингтонцы.

"Я надеваю этот костюм только, когда хочу кого-то напугать — раз в год на Хэллоуин. Ну, и на марш у Белого дома тоже надевал. Как бы мне заказать пива? В таком костюме не пройти к барной стойке", — говорит Итэн и отчаянно машет официантке.

По мере того как участники конкурса завершают работу, музыка в клубе становится все более легкой, пива покупают все больше, появляются посетители в костюмах милых зайчиков и уточек (казалось бы, причём тут Хэллоуин?). Люди начинают просто весело проводить время, фотографируясь на память с тыквами и друг с другом. Положительный заряд от тыквопревращения получен до следующего года. И это тот самый случай, когда участие в конкурсе важнее, чем победа в нем.

Американская история ужаса: Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкНью-Йоркский парад на Хэллоуин — самый масштабный.Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Нью-Йоркский парад на Хэллоуин — самый масштабный.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкШествие традиционно собирает тысячи участников и зрителей.Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Шествие традиционно собирает тысячи участников и зрителей.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкНынешний парад в честь Дня всех святых — 45-й по счету.Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Нынешний парад в честь Дня всех святых — 45-й по счету.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкМеста у ограждений на Манхеттене зрители занимают задолго до начала действия.Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Места у ограждений на Манхеттене зрители занимают задолго до начала действия.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкИ порой даже устраивают перепалки за "места получше".Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
И порой даже устраивают перепалки за "места получше".
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкКаждому хочется оказаться в гуще событий.Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Каждому хочется оказаться в гуще событий.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкВурдалаки, живые мертвецы, пришельцы, насекомые, роботы, звери — кого только ни встретишь в этот праздничный вечер.Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Вурдалаки, живые мертвецы, пришельцы, насекомые, роботы, звери — кого только ни встретишь в этот праздничный вечер.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкПарад по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке.Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Парад по случаю Хэллоуина в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкИспугать прохожего — к этому стремится любой уважающий себя вурдалак.Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Испугать прохожего — к этому стремится любой уважающий себя вурдалак.
© AP Photo / Andres KudackiХэллоуин празднуют 31 октября, в канун Дня Всех Святых.Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© AP Photo / Andres Kudacki
Хэллоуин празднуют 31 октября, в канун Дня Всех Святых.
© AP Photo / Andres KudackiСчитается, что это единственный день в году, когда духи умерших могут вернуться на землю.Участницы ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© AP Photo / Andres Kudacki
Считается, что это единственный день в году, когда духи умерших могут вернуться на землю.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкНаиболее широко Хэллоуин отмечают в США и Канаде, в последнее время он стал популярен и в европейских странах.Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Наиболее широко Хэллоуин отмечают в США и Канаде, в последнее время он стал популярен и в европейских странах.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкКостюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть, — одна из самых известных традиций Хэллоуина.Участник ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Костюмированные вечеринки, участники которых переодеваются в нечисть, — одна из самых известных традиций Хэллоуина.
© AP Photo / Andres KudackiНесмотря на то, что американцы отмечают Хэллоуин более двух веков, праздник так и не стал официальным.Участницы ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© AP Photo / Andres Kudacki
Несмотря на то, что американцы отмечают Хэллоуин более двух веков, праздник так и не стал официальным.
© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкУчастница Хэллоуин-парада в Нью-Йорке.Участница ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке. 31 октября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Участница Хэллоуин-парада в Нью-Йорке.
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Резьба как бизнес

Впрочем, для некоторых старая народная забава уже превратилась, как это в США часто бывает, в бизнес. Надоел традиционный "светильник Джека"? Хочется удивить соседей по кварталу и друзей в соцсетях? Тогда вам к ним – профессиональным резчикам по тыкве!

Юбилейный 45-й парад в честь Дня всех святых в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Пришельцы, вурдалаки и Трамп: в Нью-Йорке прошел юбилейный Хэллоуин-парад

В свободное от Хэллоуина время они самые обычные скульпторы, художники и резчики по дереву и металлу. Но в дни праздника эти люди готовы подарить любому (правда, за кругленькую сумму) настоящее произведение искусства в желто-оранжевых тонах. Портрет ведьмы, гнома, неописуемого монстра или ваш собственный – вопрос лишь в фантазии и толщине кошелька покупателя. Материал недолговечен, но воспоминания останутся надолго.

Эта относительно новая услуга становится все более популярна в США. В районе Вашингтона уже несколько таких мастерских. Корреспондент РИА Новости поговорил с финансовым директором одной из компаний, организующих среди прочих развлечений резьбу по тыкве на заказ.

"Цена может быть от 500 до 1200 долларов за тыкву, в зависимости от сложности работ. Обычно это занимает один-два часа. За сезон, который начинается 1 октября и продолжается до 28 октября, мы выполняем несколько десятков таких работ. Но говорить об общем доходе я, пожалуй, не буду – не хочу выдавать все наши секреты", — рассказал Райан Мерсер.

По его словам, с компанией сотрудничают шесть-восемь резчиков, некоторые из которых довольно известны – во время Хэллоуина они регулярно выступают в соответствующих телепередачах. Один из резчиков преподает рисование в начальных классах.

Мерсер сообщил, что можно заказать как вызов мастера на дом, так и доставку готовой тыквы по почте. Средний вес такой посылки составляет около пяти килограммов, поэтому и цена почтовых услуг значительна.

© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкУчастники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке

"Да, это недешево, но это первоклассный и в своем роде уникальный товар. Как сохранить тыкву надолго? Специальных технологий у нас нет. Холод – лучшее средство. Они бы смотрелись очень впечатляюще и пугающе, если бы стояли до следующего Хэллоуина, но в конце концов все тыквы умирают", — заключил собеседник агентства.

Многие американцы не спешат выбрасывать тыквы сразу после праздника (в этом они похожи на некоторых россиян, которые избавляются от облысевших новогодних ёлок лишь в конце января). Сморщенные оранжевые плоды привлекают внимание птиц, белок и енотов, которые в изобилие водятся в столице США. Окончательно прощаются с "хэллоуинской нечистью" лишь в конце ноября, когда приходит пора готовится к следующему большому празднику – Рождеству.

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