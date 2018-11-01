Хэллоуин с ножом в руке: резьба по тыкве как развлечение и бизнес в США

ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Праздник Хэллоуин, который отмечается в ночь на 1 ноября, традиционно один из самых любимых и веселых в США наряду с Рождеством. Корреспондент РИА Новости окунулся в инфернальную атмосферу народных гуляний, неотъемлемым атрибутом которых являются тыквы и те, кто вырезает из них забавные и/или жуткие "светильники Джека".

Органичные декорации

В столице страны Вашингтоне Хэллоуин проходит менее массово, чем в Нью-Йорке или других мегаполисах, где организуют целые парады и шествия. Но именно здесь в силу неповторимой городской специфики он до сих пор сохраняет дух "старого доброго", а точнее зловещего и одновременно веселого праздника, каким его еще с детства помнят большинство американцев.

Многие знают столицу США по знаменитым видам Капитолия и Белого дома, но Вашингтон — это не только они или здания министерств и ведомств. Центр города – это маленькие (по сравнению с нью-йоркскими небоскребами) домики конца XIX – начала XX веков. Это могучие увитые плющем столетние деревья, парки, больше похожие на дремучие леса, глубокие овраги и живописные каменистые ручьи.

В таких сказочных декорациях украшения, а вернее страшилки на Хэллоуин смотрятся вполне органично, благо их выбор в магазинах весьма богатый и ограничен лишь кошельком покупателя – начиная от простой тыквы ценой в несколько долларов и заканчивая целыми роботизированными фигурами монстров.

По прогнозам экспертов, в этом году американцы потратят на Хэллоуин почти 9 миллиардов долларов (или около 87 долларов на человека), что почти повторяет рекорд за последние 14 лет наблюдений.

Всего в празднованиях в США планировали принять участие около 175 миллионов человек — больше половины жителей.

"Трампкин-пампкин"

Одним из традиционных развлечений на Хэллоуин остается резьба по тыкве, а точнее вырезание так называемого "светильника Джека", когда в опустошенную тыкву ставят свечу.

В одном из клубов в центре Вашингтона вот уже десять лет проводят конкурс на лучший "светильник", в котором принимают участие все желающие.

"Мы выставляем 10-12 тыкв. Кто первый пришел, тот может выбрать понравившуюся тыкву. Но некоторые приходят со своей. Обычно резьба занимает час-два. А потом мы, работники клуба, определяем победителя и дарим призы – рюкзаки, футболки, другие сувениры", — рассказывает менеджер клуба по имени Ондри.

© AP Photo / Andres Kudacki Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке © AP Photo / Andres Kudacki Участники ежегодного парада по случаю праздника Хэллоуин в Нью-Йорке

Технология изготовления "светильника" в целом проста: сначала маркером наносят рисунок или схему будущего изображения, затем у тыквы срезают шляпку и аккуратно вынимают мягкую сердцевину, а потом специальным ножом прорезают отверстия. Эта часть работы самая сложная: кожура у тыквы толстая, а линии должны быть точными, иначе рисунок будет кривым. Инструменты используются специальные, но вполне распространенные и дешевые – купить их можно к празднику почти в любом магазине. Вопрос лишь в сноровке.

"Главное не срезать "несущие конструкции", а то весь "рот" провалится. У меня будет парень с банкой пива в зубах!" — поясняет Майк, один из участников конкурса. И старательно пилит кожуру ножичком.

В это время в зале для создания атмосферы зловещего праздника уже включили фильм ужасов. Напряжённый характер конкурса периодически дополняется воплями с экрана, которые, впрочем, не отвлекают участников. Некоторые вырезают на глазок, некоторые копируют изображение с книжки или из интернета, держа в руках смартфон – правилами конкурса это не запрещается.

Кто-то для разнообразия вырезает "светильник" из ананаса. Заметно, что это явно сложнее: в отличие от тыквы ананас внутри не такой мягкий и "выпотрошить" его не так легко.

"Это тяжелее. На тыкве ты видишь, где режешь, а тут – нет. Я вот впервые решил попробовать с ананасом. Посмотрим, что получится", — признается мужчина средних лет.

Другой участник конкурса по имени Росс не скрывает своих антитрамповских взглядов, хотя, признается, что до сих пор работает на администрацию США.

"У меня будет "Трамп", или, лучше сказать, "трамкин-пампкин" (pumpkin по-английски "тыква"). У меня и парик для него есть. И еще вот тут будет лозунг "Сделаем Америку снова отстойной" (обыгрывает лозунг Трампа "Сделаем Америку снова великой"). Тяжело ли вырезать по памяти? Ну, вообще я за свою жизнь много тыкв вырезал, но Трампа впервые. Тут все просто: маленькие узкие глазки и маленький круглый рот. Ну, знаете, как он делает, да?" — говорит Росс и складывает губы дудочкой, подражая президенту.

В какой-то момент в тесном зале клуба появляется мужчина в картонном костюме ракеты с наклеенными фотографиями всех трёх лидеров КНДР, включая действующего – Ким Чен Ына. На костюме поясняющая надпись "Маленький человек-ракета" – так дразнил Ким Чен Ына Трамп, пока не "влюбился" в него после саммита в Сингапуре. Обладатель экстравагантного наряда по имени Итэн признается, что не любит действующего американского лидера, как и многие вашингтонцы.

"Я надеваю этот костюм только, когда хочу кого-то напугать — раз в год на Хэллоуин. Ну, и на марш у Белого дома тоже надевал. Как бы мне заказать пива? В таком костюме не пройти к барной стойке", — говорит Итэн и отчаянно машет официантке.

По мере того как участники конкурса завершают работу, музыка в клубе становится все более легкой, пива покупают все больше, появляются посетители в костюмах милых зайчиков и уточек (казалось бы, причём тут Хэллоуин?). Люди начинают просто весело проводить время, фотографируясь на память с тыквами и друг с другом. Положительный заряд от тыквопревращения получен до следующего года. И это тот самый случай, когда участие в конкурсе важнее, чем победа в нем.

Резьба как бизнес

Впрочем, для некоторых старая народная забава уже превратилась, как это в США часто бывает, в бизнес. Надоел традиционный "светильник Джека"? Хочется удивить соседей по кварталу и друзей в соцсетях? Тогда вам к ним – профессиональным резчикам по тыкве!

В свободное от Хэллоуина время они самые обычные скульпторы, художники и резчики по дереву и металлу. Но в дни праздника эти люди готовы подарить любому (правда, за кругленькую сумму) настоящее произведение искусства в желто-оранжевых тонах. Портрет ведьмы, гнома, неописуемого монстра или ваш собственный – вопрос лишь в фантазии и толщине кошелька покупателя. Материал недолговечен, но воспоминания останутся надолго.

Эта относительно новая услуга становится все более популярна в США. В районе Вашингтона уже несколько таких мастерских. Корреспондент РИА Новости поговорил с финансовым директором одной из компаний, организующих среди прочих развлечений резьбу по тыкве на заказ.

"Цена может быть от 500 до 1200 долларов за тыкву, в зависимости от сложности работ. Обычно это занимает один-два часа. За сезон, который начинается 1 октября и продолжается до 28 октября, мы выполняем несколько десятков таких работ. Но говорить об общем доходе я, пожалуй, не буду – не хочу выдавать все наши секреты", — рассказал Райан Мерсер.

По его словам, с компанией сотрудничают шесть-восемь резчиков, некоторые из которых довольно известны – во время Хэллоуина они регулярно выступают в соответствующих телепередачах. Один из резчиков преподает рисование в начальных классах.

Мерсер сообщил, что можно заказать как вызов мастера на дом, так и доставку готовой тыквы по почте. Средний вес такой посылки составляет около пяти килограммов, поэтому и цена почтовых услуг значительна.

"Да, это недешево, но это первоклассный и в своем роде уникальный товар. Как сохранить тыкву надолго? Специальных технологий у нас нет. Холод – лучшее средство. Они бы смотрелись очень впечатляюще и пугающе, если бы стояли до следующего Хэллоуина, но в конце концов все тыквы умирают", — заключил собеседник агентства.

Многие американцы не спешат выбрасывать тыквы сразу после праздника (в этом они похожи на некоторых россиян, которые избавляются от облысевших новогодних ёлок лишь в конце января). Сморщенные оранжевые плоды привлекают внимание птиц, белок и енотов, которые в изобилие водятся в столице США. Окончательно прощаются с "хэллоуинской нечистью" лишь в конце ноября, когда приходит пора готовится к следующему большому празднику – Рождеству.