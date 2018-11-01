В Киеве началась встреча Порошенко и Меркель

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель началась в Мариинском дворце в Киеве, трансляцию ведет телеканал "Прямой".
Украинский президент встретил канцлера ФРГ на крыльце Мариинского дворца. Лидеры государств приняли рапорт начальника роты почетного караула. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.
Согласно информации пресс-службы Порошенко, встреча проходит в формате "тет-а-тет".
"По завершению встречи президента Украины и канцлера Германии состоятся украинские-германские переговоры под председательством двух лидеров. По итогам переговоров состоится встреча президента Украины и федерального канцлера Германии с представителями средств массовой информации", — говорится в сообщении.