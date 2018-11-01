В Киеве началась встреча Порошенко и Меркель

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Встреча президента Украины Петра Порошенко и канцлера ФРГ Ангелы Меркель началась в Мариинском дворце в Киеве, трансляцию ведет телеканал "Прямой".

Меркель совершает 1 ноября однодневный визит в Киев. Центральными темами ее встреч с украинским руководством будут двухсторонние отношения и урегулирование в Донбассе. В ходе визита также пройдут переговоры Меркель c премьер-министром Владимиром Гройсманом. Ожидаются встречи и представителями Верховной рады и студентами.

Украинский президент встретил канцлера ФРГ на крыльце Мариинского дворца. Лидеры государств приняли рапорт начальника роты почетного караула. Военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Согласно информации пресс-службы Порошенко, встреча проходит в формате "тет-а-тет".

"По завершению встречи президента Украины и канцлера Германии состоятся украинские-германские переговоры под председательством двух лидеров. По итогам переговоров состоится встреча президента Украины и федерального канцлера Германии с представителями средств массовой информации", — говорится в сообщении.