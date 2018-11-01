Суд продлил арест Вышинского

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании в Херсонском апелляционном суде. Архивное фото

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании в Херсонском апелляционном суде. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 28 декабря, рассказал РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

Предыдущий срок содержания под стражей журналиста истекает 4 ноября.

Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

К Вышинскому не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у него украинское гражданство.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Также серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

В Москве прошло несколько акций в поддержку Вышинского.