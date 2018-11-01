Киев перебросил к линии разграничения запрещенную артиллерию, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие железнодорожного эшелона с запрещенной минскими соглашениями артиллерией, а также другим вооружением и техникой украинских силовиков, заявил в четверг на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"На железнодорожную станцию Рубежное прибыл очередной эшелон с вооружением и военной техникой в составе восемнадцати единиц 152-мм самоходных гаубиц "Мста-Б", пяти единиц БРДМ-2 и 12 единиц автомобильной техники типа ЗИЛ и УРАЛ", — сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

По словам Марочко, наращивание ВС Украины сил в Донбассе свидетельствует о нежелании решать данный конфликт мирным путем.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.