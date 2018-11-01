Киев перебросил к линии разграничения запрещенную артиллерию, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 ноя — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие железнодорожного эшелона с запрещенной минскими соглашениями артиллерией, а также другим вооружением и техникой украинских силовиков, заявил в четверг на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, наращивание ВС Украины сил в Донбассе свидетельствует о нежелании решать данный конфликт мирным путем.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.